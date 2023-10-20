КНДР трудоустраивала ИТ-специалистов в компании США для финансирования производства оружия

Как утверждается в судебных документах, правительство Корейской Народно-Демократической Республики отправило тысячи квалифицированных ИТ-специалистов жить за границу, прежде всего в Китай и Россию.

Целью этого было дальнейшее трудоустройство, посредством обмана, в компании США в качестве внештатных ИТ-специалистов, чтобы получать доход для своих программ по созданию оружия массового уничтожения.

"С помощью этой схемы, которая предусматривает использование электронной почты, социальных сетей, платежных платформ и учетных записей на сайтах вакансий, а также фальшивых веб-сайтов, прокси-компьютеров, расположенных в США и других странах, а также умышленных и невольных третьих лиц, ИТ-специалисты генерируют миллионы долларов в год от имени определенных организаций", - говорится в сообщении.

Речь идет о Минобороны Северной Кореи, которые непосредственно участвуют в запрещенных ООН программах КНДР по созданию оружия массового уничтожения.

В некоторых случаях ИТ-специалисты также проникали в компьютерные сети работодателей, которые ничего не подозревают, чтобы украсть информацию и сохранить доступ для будущих схем взлома и вымогательства.

О каких ИТ-компаниях идет речь

ИТ-специалисты из КНДР спроектировали 17 доменов веб-сайтов так, чтобы они выглядели как домены законных американских компаний, предоставляющих ИТ-услуги, тем самым помогая работникам скрыть свою настоящую личность и местонахождение при подаче онлайн-заявки на удаленную работу для компаний в США и других компаниях по всему миру.

На самом деле это конкретная группа северокорейцев, которые работают на компанию Yanbian Silverstar Network Technology Co Ltd., базирующуюся в КНР, и российскую компанию Volasys Silver Star, которая ранее попала под санкции Министерства финансов США.

Эти ИТ-специалисты перенаправляли доходы от своей мошеннической ИТ-работы обратно в Северную Корею посредством использования сервисов онлайн-платежей и счетов в китайских банках.

Продолжается расследование

В соответствии с постановлением суда, вынесенным в Восточном округе штата Миссури, Соединенные Штаты конфисковали 17 доменов веб-сайтов, используемых северокорейскими работниками информационных технологий.

Расследованием этого дела занимаются киберотдел национальной безопасности Управления национальной безопасности и прокуратура США в восточном округе штата Миссури.

Сотрудничество КНДР и России

13 сентября диктаторы Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились в России для обсуждения военного сотрудничества. До этого западные СМИ сообщали о намерениях КНДР передать России артиллерийские запасы и оружие в обмен на технологии.

Недавно координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби заявил, что Северная Корея предоставила России тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами на фоне войны в Украине.

Северная Корея возобновила закупку дорогих часов, сумок известных брендов и дизайнерской одежды. В этом ей помогают Россия и Китай.