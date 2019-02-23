КНДР попросила ООН допомогти з продовольством

У 2019 році Північній Кореї може не вистачити 1,4 мільйона тонн продуктів

Северная Корея в связи с угрозой нехватки продовольствия обратилась в ООН с просьбой оказать ей гуманитарную помощь. Об этом заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дуярич, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Он отметил, что уже в 2019 году КНДР может не хватить 1,4 миллиона тонн продуктов питания.

Дуярич уточнил, что для полноценного обеспечения продовольственных потребностей населения в стране, кроме прочего, не хватает риса, пшеницы, картофеля и сои.

Сообщается, что ООН поддерживает контакт с Пхеньяном, чтобы иметь возможность своевременно обеспечивать гуманитарные потребности населения.

По данным детского фонда ООН ЮНИСЕФ за декабрь 2018 года, 10,9 миллиона жителей Северной Кореи не может быть гарантировано полноценное обеспечение продуктами питания при общем количестве населения страны 25 миллионов человек.

Около трех миллионов человек из группы риска - дети и молодежь в возрасте до 18 лет, которые не имеют доступа к жизненно необходимым вещам, таким как вода, сантехническое оборудование и предметы гигиены.

Ожидается, что такие темы, как снабжение Северной Кореи продуктами питания, экономическая помощь стране и ослабление санкций будут обсуждаться на саммите между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, который состоится 27 и 28 февраля 2019 года во Вьетнаме.

Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на саммите обсудят прогресс в денуклеаризации Корейского полуострова. В Белом доме заявили, что Трамп стремится добиться "светлого и безопасного будущего для всех жителей Корейского полуострова".