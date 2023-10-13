КНДР угрожает нанести удар по американскому авианосцу у берегов Южной Кореи

КНДР угрожает нанести ракетный удар по всем стратегическим активам США, размещенным на Корейском полуострове, в том числе и по американскому авианосцу "Рональд Рейган", который прибыл с визитом в Южную Корею.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KCNA .

В заявлении говорится, что визит авианосца якобы свидетельствует о том, что планы Соединенных Штатов по ядерному нападению на КНДР и их реализация достигли самой серьезной фазы, из-за чего угроза вспышки ядерной войны стала как никогда высокой.

В КНДР также отметили, что их ядерная доктрина позволяет стране применять ядерное оружие первой.

"Самый мощный и быстрый первый удар КНДР будет нанесен средствам "расширенного сдерживания", а также по базам зла на Корейском полуострове и вокруг него", - отмечается в сообщении.

Активность авианосцев США и союзников

Ранее сообщалось, что вчера американский атомный авианосец USS Ronald Reagan прибыл в южнокорейский портовый город Пусан.

Кроме того, после нападения боевиков ХАМАС на Израиль США направили свою авианосную группу в восточную часть Средиземного моря. Также, по словам неназванного американского чиновника, Соединенные Штаты перебросят в Средиземноморский регион более 20 самолетов, говорится об истребителях F-35 и F-15.

Позже стало известно, что туда же направится авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", он прибудет ориентировочно через две недели и, возможно, заменит предыдущий корабль. Не исключается, что в регионе останутся оба авианосца.