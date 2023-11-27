КНДР начала стягивать оружие к границам с Южной Кореей. Сеул готовит ответ

Военнослужащие КНДР начали размещать оружие в демилитаризованной зоне, а именно вблизи границы с Южной Кореей.

Об этом заявило Минобороны Южной Кореи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Южнокорейские военные заметили активность возле постов в демилитаризованной зоне с конца прошлой недели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители Минобороны Южной Кореи заметили группу солдат КНДР возле небольших постов внутри демилитаризованной зоны. Они устанавливали там оружие. Сеул пообещал принять ответные меры, намекая на восстановление южнокорейских пограничных постов вблизи границы.

Также военные Южной Кореи зафиксировали увеличение активности береговой артиллерии КНДР.

КНДР стягивает оружие к границам через 5 лет

Издание пишет, что Северная Корея взорвала 10 из 11 охранных постов внутри демилитаризованной зоны после саммита около пяти лет назад между лидером Ким Чен Ыном и тогдашним президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, который привел к соглашению о снижении напряженности в хорошо укрепленной демилитаризованной зоне.

Нынешний президент Юн Сок Йоль скептически отнесся к соглашению, заключенному его предшественником, который выступал за сближение с Пхеньяном.

Правительство Юна на прошлой неделе приостановило выполнение части соглашения 2018 года после того, как Северная Корея вывела на орбиту спутник-шпион, а Сеул возобновил разведывательные полеты вблизи границы, которые были приостановлены в соответствии с соглашением.

Попытки КНДР вывести спутник-шпион на орбиту

В конце мая этого года КНДР пыталась вывести на орбиту "спутник-шпион" Malligyong-1, однако ракета-носитель потеряла поезд и упала в Желтое море.

Позже, 16 июня, Южная Корея подняла со дна моря несколько частей ракеты и спутника. После анализа найденных деталей эксперты заявили, что "спутник" вообще не имел пользы как разведывательный.

КНДР предприняла вторую попытку запуска спутника 23 августа. В Токио заявили, что Пхеньян использовал запрещенную технологию баллистических ракет и что снаряд пролетел через воздушное пространство вблизи Окинавы.

А 22 ноября Северная Корея сообщила об успешном запуске баллистической ракеты со спутником-шпионом на борту.