КНДР планирует изменить статус Южной Кореи в конституции: что изменится

Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил изменить конституцию своей страны, чтобы признать Южную Корею отдельным государством. Он также предупредил, что Северная Корея не хочет войны, но готова к ней, если потребуется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ким Чен Ын заявил, что объединение с Южной Кореей невозможно. Он также обвинил страну в стремлении к краху режима в Северной Корее и объединению путем поглощения.

"Мы не хотим войны, но у нас нет намерения избегать ее", - цитирует Кима KCNA.

Ким Чен Ын призвал к внесению изменений в конституцию КНДР, чтобы Южная Корея была названа "врагом номер один". По его словам, война с Южной Кореей приведет к её уничтожению и "невообразимым" поражениям США.

Кроме того, Ким Чен Ын сказал, что в случае войны в Северной Корее, в конституции страны должен быть отражен вопрос "оккупации", "отвоевания" и "включения" Юга в состав своей территории.

Ранее мы писали, что КНДР снова запустила баллистическую ракету. В Европейском союзе решительно осудили этот запуск.

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