У КНДР опублікували фото Кім Чен Ина на тлі чуток про його хворобу

Фото: Кім Чен Ин (kremlin ru)

На тлі чуток про хворобу лідера Північної Кореї Кім Чен Ина його фото з'явилися в пресі. Також повідомляється, що він провів засідання Політбюро центрального комітету Трудової партії.

Фото опублікувало Центральне телеграфне агентство КНДР.

Повідомляється, що Кім Чен Ин очолював засідання. На ньому керівництво країни обговорило посилення роботи по боротьбі з коронавірусом і запровадження протиепідемічних заходів.

Крім того, обговорювалися заходи щодо запобігання шкоди від тайфуну в зв'язку з тим, що провінції Південний Хванхе, Південний Пхьонан і Північний Пхьонан за прогнозами в найближчі дні потраплять під удар стихії.

Фото: Кім Чен Ин зібрав Політбюро (kcna.kp)

Нагадаємо, раніше розвідка Південної Кореї повідомила, що Кім Чен Ин делегував частину обов'язків своїм помічникам, у тому числі сестри Кім Е Чжон, яка очолює партійний відділ пропаганди.

Пізніше New York Post з посиланням на колишнього чиновника Південної Кореї повідомило, що лідер КНДР впав у кому, але досі живий; це нібито і стало причиною передачі повноважень його сестрі.

Стверджувалося, що Кім Чен Ин нібито серйозно хворий, тому рідко проводить публічні виступи у цьому році. А сестра північнокорейського диктатора готова допомогти йому управляти країною.