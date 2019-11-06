У КНДР звинуватила США у посиленні конфронтації

Північна Корея (КНДР) звинуватила США посилення конфронтації з-за військових навчань Південної Кореї, запланованих на грудень місяць. Про це повідомляє France 24.

За словами представник Міністерства закордонних справ КНДР Квон Чжон Гин, проведення військових навчань США і Південної Кореї на Корейському півострові може поставити за загрозу дипломатичний процес.

"Ми неодноразово підкреслювали, що спільні військові навчання змусять нас переглянути важливі кроки, які ми вже зробили. Наше терпіння досягає межі", - повідомив представник МЗС КНДР.

Спочатку очікувалося, що військові навчання можуть бути відкладені, щоб підтримати дипломатичні зусилля з денуклеаризації Корейського півострова. Пізніше представник Пентагону США Девід Істберн заявив, що Америка не планує скасовувати навчання в Південній Кореї в грудні. Остаточне рішення буде прийнято після консультацій на рівні міністрів оборони країн, яка відбудеться в кінці листопада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер КНДР Кім Чен Ин планує провести в грудні зустріч з президентом США Дональдом Трампом. За даними розвідки Південної Кореї, США і КНДР можуть відновити переговори на робочому рівні з ядерного роззброєння Корейського півострова в листопаді або не пізніше початку грудня цього року.

Також РБК-Україна писало, що КНДР закликала США не ігнорувати крайній термін для переговорів з денуклеаризації з-за особистих взаєминах Дональда Трампа з Кім Чен Ином.