RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В КНДР обещают "полностью уничтожить" своих врагов

Фото: военные КНДР (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Высокопоставленные военные чиновники КНДР пообещали усилить эффективность армии и в случае приказа главнокомандующего атаковать врагов страны и "полностью уничтожить" их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Такие заявления прозвучали, в частности, от полковника северокорейской армии Ри Ун Рьона и капитан ВМС Ю Кьонг Сонга.

Во время мероприятия в субботу с целью отметить 71-ю годовщину перемирия в Корейской войне они в присутствии лидера КНДР Ким Чен Чен Инна офицеры также обвинили США и Южную Корею в "упорстве провоцировать ядерную войну", пишет северокорейское государственное СМИ KCNA.

Также отмечается, что данные угрозы готовности тотального уничтожения были сделаны военнослужащими КДНР "из-за вспышки ненависти" в США и Южную Корею.

Военные чиновники пообещали усилить военную эффективность КНДР, чтобы в любое время и без промедления организовать "преимущественную атаку на врага и полностью уничтожить его", как только Ким Чен Ын отдаст приказ.

Новость дополняется...

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДРСеверная Корея