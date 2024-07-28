В КНДР обещают "полностью уничтожить" своих врагов

Высокопоставленные военные чиновники КНДР пообещали усилить эффективность армии и в случае приказа главнокомандующего атаковать врагов страны и "полностью уничтожить" их.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Такие заявления прозвучали, в частности, от полковника северокорейской армии Ри Ун Рьона и капитан ВМС Ю Кьонг Сонга.
Во время мероприятия в субботу с целью отметить 71-ю годовщину перемирия в Корейской войне они в присутствии лидера КНДР Ким Чен Чен Инна офицеры также обвинили США и Южную Корею в "упорстве провоцировать ядерную войну", пишет северокорейское государственное СМИ KCNA.
Также отмечается, что данные угрозы готовности тотального уничтожения были сделаны военнослужащими КДНР "из-за вспышки ненависти" в США и Южную Корею.
Военные чиновники пообещали усилить военную эффективность КНДР, чтобы в любое время и без промедления организовать "преимущественную атаку на врага и полностью уничтожить его", как только Ким Чен Ын отдаст приказ.
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