В КНДР неподалеку от ядерного полигона зафиксировано замлетрясение
Сегодня, 11 января, у северокорейского ядерного полигона зафиксировано землетрясение магнитудой 2,4.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.
Как утверждает метеорологическое агентство Южной Кореи, вероятно, землетрясение произошло естественным путем.
Толчки были зафиксированы около 41 километра к северо-западу от города Кильджу.
"В Кильдже находится ядерный полигон Пунгера, где Северная Корея провела все шесть своих ядерных испытаний", - пишет издание.
Военная деятельность КНДР
Северная Корея регулярно заявляет о своем "бесспорном статусе ядерного государства" и устраивает регулярные пуски баллистических ракет в сторону Восточного и Желтого морей.
18 декабря сообщалось о якобы осуществлении КНДР запуска баллистической ракеты малой дальности в направлении Восточного моря. Через несколько часов Пхеньян провел вторые ракетные испытания.
Между тем США и Южная Корея работают над общей стратегией ядерной обороны, которая позволила бы к середине следующего года создать интегрированную систему сдерживания ядерного оружия Северной Кореи.
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