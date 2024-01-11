В КНДР неподалеку от ядерного полигона зафиксировано замлетрясение

Сегодня, 11 января, у северокорейского ядерного полигона зафиксировано землетрясение магнитудой 2,4.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency .

Как утверждает метеорологическое агентство Южной Кореи, вероятно, землетрясение произошло естественным путем.

Толчки были зафиксированы около 41 километра к северо-западу от города Кильджу.

"В Кильдже находится ядерный полигон Пунгера, где Северная Корея провела все шесть своих ядерных испытаний", - пишет издание.

Военная деятельность КНДР

Северная Корея регулярно заявляет о своем "бесспорном статусе ядерного государства" и устраивает регулярные пуски баллистических ракет в сторону Восточного и Желтого морей.

18 декабря сообщалось о якобы осуществлении КНДР запуска баллистической ракеты малой дальности в направлении Восточного моря. Через несколько часов Пхеньян провел вторые ракетные испытания.

Между тем США и Южная Корея работают над общей стратегией ядерной обороны, которая позволила бы к середине следующего года создать интегрированную систему сдерживания ядерного оружия Северной Кореи.