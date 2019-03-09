КНДР може готувати запуск ракети, - National Public Radio

Стало відомо про можливу підготовку до запуску ракети КНДР

Снимки со спутника американской компании DigitalGlobe объекта вблизи Пхеньяна могут свидетельствовать о том , что Северная Корея готовится к запуску ракеты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на National Public Radio.

Сообщается, что КНДР готовится к запуску ракеты, возможно, космической в ближайшем будущем.

Отмечено, что снимки были сделаны 22 февраля, на них изображен объект, известный как Sanumdong, на котором Северная Корея собрала некоторые из своих межконтинентальных баллистических ракет и ракет для запуска спутников.

Кроме того, на кадрах видны легковые и грузовые автомобили, припаркованные рядом с объектом. Также видны железнодорожные вагоны, рядом с которыми установлены два крана.

"Когда вы соберете все это воедино, это действительно похоже на то, что северокорейцы находятся в процессе сборки ракеты", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2017 году КНДР провела пуск ракеты, которая могла упасть в исключительной экономической зоне Японии.