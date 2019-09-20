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КНДР готує спуск підводного човна з балістичними ракетами, - NHK

Новини » Надзвичайні події    20.09.2019 - 11:52
КНДР готує спуск підводного човна з балістичними ракетами, - NHK
Іллюстративне фото (twitter.com thewarzonewire)

Вчені інституту міжнародних досліджень Middlebury і компанія-оператор супутникового зв'язку Planet Labs проаналізували знімки

Північна Корея (КНДР), можливо, готує спуск підводного човна з балістичними ракетами. Про це свідчать знімки, проаналізовані американськими вченими, повідомляє NHK.

Повідомляється, що вчені інституту міжнародних досліджень Middlebury і компанія-оператор супутникового зв'язку Planet Labs проаналізували знімки дока у східному портовому місті Сінпо.

"Північна Корея, можливо, готується до розміщення підводного човна з балістичними ракетами", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 3 вересня уздовж набережної міста було зафіксовано щонайменше 13 схожих на опори предметів, а також колони автомобілів, що рухалися. На знімках набережної від 12 вересня зафіксований процес будівництва великого об'єкта, що спускається в море. Останні фотографії, зроблені в четвер, свідчать про те, що цей об'єкт уже займає практично всю набережну.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав запуск нових ракет КНДР попередженням США і Південної Кореї на тлі їхніх спільних військових навчань.

Крім того, Сполучені Штати Америки і Південна Корея вирішили припинити ряд спільних командно-штабних навчань. Вчення Key Resolve і польові Foal Eagle було вирішено припинити з метою прискорення процесу денуклеаризації Корейського півострова.

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