КНДР не готова підписати ядерну угоду з США, - Болтон

США не виключає, що до переговорів можуть підключити Китай

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью заявил, что лидер Северной Корею Ким Чен Ын был еще не готов пойти на необходимые шаги для подписания ядерного соглашения с США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Болтон рассказал, что КНДР на данном этапе не могли сделать то, что им нужно было сделать.

"Прошлым вечером они сделали нецелесообразное заявление о том, что раздумывают вернуться к ядерным и ракетным испытаниям, что с их стороны было бы не очень разумной идеей", - заявил советник президента США.

Болтон считает, что денуклеаризации корейского полуострова могла бы поспособствовать более жесткая позиция Китая.

"Китай неоднократно повторял, что не хочет наличия у КНДР ядерного оружия, потому что это дестабилизирует северо-восток Азии. Теоретически, у Китая такая же позиция, как и у нас. Они могут оказывать больше давления на Северную Корею, соблюдая санкции ООН более жестко. Они контролируют 90% внешней торговли КНДР, поэтому у них очень важная роль", - сообщил советник Трампа.

Также он не исключает, что Китай может быть подключен к переговорам с Северной Кореей.

Напомним, Северная Корея может приостановить ядерные переговоры с США. Замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэй обвинила высших должностных лиц США в срыве саммита в Ханое с участием лидеров обеих стран и заявила, что Пхеньян может приостановить переговоры и вернуться к ракетным и ядерным испытаниям, если Вашингтон не пойдет на уступки.