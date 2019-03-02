У КНДР немає економічного майбутнього з ядерною зброєю, - Трамп

Дональд Трамп попередив КНДР, що у неї не буде економічного майбутнього з ядерною зброєю

Президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея имеет блестящее экономическое будущее, если две страны заключат сделку, но не имеет никакого экономического будущего с ядерным оружием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Трамп добавил, что отношения с Северной Кореей кажутся ему "очень, очень прочными".

"У Северной Кореи невероятное, блестящее экономическое будущее, если они заключат сделку, но у них нет экономического будущего, если у них будет ядерное оружие", - заявил Трамп.

Соединенные Штаты и Северная Корея заявили, что намерены продолжить переговоры, но не сказали, когда может состояться следующий раунд.

Отметим, Организация Объединенных Наций и Соединенные Штаты усилили санкции в отношении Северной Кореи, когда она проводила повторные испытания ядерных и баллистических ракет в 2017 году.

Напомним, ранее сообщалось, что на саммите с участием лидеров Северной и Южной Кореи стороны достигли соглашения о полной денуклеаризации Корейского полуострова.