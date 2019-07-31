КНДР допускає поновлення переговорів з денуклеаризації з США

Під час американо-північнокорейської робочої зустрічі північнокорейський чиновник заявив співробітнику Ради національної безпеки США про можливості оживити переговори між Вашингтоном і Пхеньяном з питання денуклеаризації Корейського півострова. Про це повідомив представник Білого дому, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Він додав, що передбачається, що такі переговори поновляться дуже скоро.

Також повідомляється, що офіційний представник США відвідав Корейський півострів і, зокрема, - демілітаризовану зону, де 30 червня відбулася символічна зустріч президента США Дональда Трампа і глави КНДР Кім Чен Ина.

Нагадаємо, 26 липня держсекретар Майк Помпео заявив про можливе поновлення переговорів про ядерне роззброєння Північної Кореї найближчим часом. США очікують від лідера КНДР Кім Чен Ина виконання обіцянки про ядерне роззброєння і як і раніше переконані в можливості руху вперед за допомогою дипломатії.