В КНДР возле ядерного полигона произошли два землетрясения

В воскресенье, 13 августа, вблизи ядерного полигона Северной Кореи произошли два небольших природных землетрясения, ставшие последними в серии землетрясений, произошедших в этом регионе за последние месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

По данным Корейского метеорологического управления, первое землетрясение магнитудой 2,7 произошло примерно в 40 км к северо-северо-западу от Кильчжу, провинция Северная Хамген, а второе - магнитудой 2,3 произошло в 42 км к северо-северо-западу от Кильчжу.

Эпицентр первого землетрясения находился на широте 41,3 градуса северной широты и долготе 129,19 градуса восточной долготы на глубине 15 км, эпицентр второго землетрясения - на широте 41,31 градуса северной широты и долготе 129,16 градуса восточной долготы на глубине 5 км.

В Кильджу находится ядерный полигон Пунгье-ри, на котором Северная Корея провела все шесть своих ядерных испытаний.

Только в 2022 году в этом районе произошло восемь природных землетрясений.

Военная деятельность КНДР

Северная Корея регулярно заявляет о своем "бесспорном статусе ядерного государства" и устраивает регулярные пуски баллистических ракет в сторону Восточного и Желтого морей. Несколько дней назад Ким Чен Ын издал приказ нарастить производство вооружения для "усовершенствования боеготовности".

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что армия его страны должна предоставить приоритет развитию возможностей сдерживания против ядерных и ракетных угроз со стороны КНДР.

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