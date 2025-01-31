КГВА опровергла информацию о падении обломков дрона на дом в Киеве

"Сведения о падении ночью обломков вражеского дрона на дом в Оболонском районе не подтверждаются", - сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Повреждения дома на Оболони не связаны с вражеской атакой. По информации ситуационного центра, в результате короткого замыкания в кондиционере был поврежден трубопровод с фреоном, который соединяет внешний и внутренние блоки.

В результате инцидента в квартире в Оболонском районе поврежден стеклопакет балкона. Обошлось без пострадавших.