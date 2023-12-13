В КГВА показали последствия ракетной атаки на Киев

"Последствия ракетной атаки на Киев. Дарницкий район", - отмечается в сообщении.

Обстрел Киева 13 декабря

В ночь на 13 декабря в Киеве прозвучало около 10 мощных взрывов. После этого в городе объявили тревогу, а Воздушные Силы ВСУ сообщили о ракетной опасности в Киевской и Черниговской областях.

В результате падения обломков сбитых ПВО ракет возникли пожары в Днепровском, Деснянском и Дарницком районах. Согласно последним данным КВГА, пострадали 12 человек.

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