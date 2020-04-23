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КМУ розгляне питання виділення НСЗУ майже 16 млрд гривень через коронавірус

Новини » Коронавірус     23.04.2020 - 17:14
КМУ розгляне питання виділення НСЗУ майже 16 млрд гривень через коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кошти спрямують на доплати лікарям швидкої, які працюють з хворими на COVID-19

Кабінет міністрів України найближчим часом розгляне питання виділення додаткового фінансування Національній службі здоров'я України (НСЗУ) для боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

За словами заступниці керівника ОП Юлії Соколовської, найближчим часом уряд розгляне можливість виділення додаткових 15,8 млрд гривень НСЗУ для боротьби зі спалахом коронавірусу.

Плануються, що додаткові кошти підуть на оплату діяльності мобільних бригад та доплати лікарям швидкої допомоги, які працюють з хворими на COVID-19. Також з цих коштів можливо буде профінансовано стаціонарні лікарні, перепрофільовані для прийняття хворих на коронавірус.

Нагадаємо, вчора на черговому засідання Кабмін затвердив порядок використання грошей з фонду боротьби з коронавірусом. Фінансування буде здійснюватися на підставі звернень головних розпорядників бюджетних коштів до уряду.

Також РБК-Україна писало, що ООН погодила виділення Україні додаткових 140 млн доларів для боротьби зі спалахом коронавірусу. Наразі український уряд розглядає варіанти, куди будуть спрямовані кошти ООН.

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