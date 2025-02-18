В КГГА сделали заявление по поводу карантина в школах Киева

Руководители школ Киева получили право самостоятельно принимать решение о введении карантина в случае превышения эпидемиологических показателей заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учащихся. Они смогут выбирать между переводом на дистанционное обучение или приостановлением уроков в отдельных классах.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"Руководитель учебного заведения осуществляет непосредственное управление учреждением и несет ответственность за его образовательную, финансово-хозяйственную и другую деятельность. Именно он принимает решение о карантине, учитывая эпидемическую ситуацию в коллективе", - заявил он.

Мондриевский призвал родителей не отправлять детей с признаками заболевания в школу или садик и немедленно обращаться к врачу.

По данным Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава, уровень заболеваемости сейчас в 1,5 раза ниже эпидемиологического порога (515,7). Заболеваемость среди детей выросла на 2,3% (9 688 случаев), но среди школьников наблюдается снижение уровня заболеваемости на 14,4% (4 955 случаев).

За последнюю неделю в больницы столицы госпитализированы 324 человека, в том числе 228 детей. Отмечается, что 27 человек заболели COVID-19, среди которых шесть детей.