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В КГГА разоблачили коррупционную схему: чиновнице грозит до 10 лет за решеткой

Фото: чиновница КГГА пойдет под суд из-за взяточничества (npu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Полиция разоблачила коррупционную схему, организованную чиновниками Управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации. Дело уже передали в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

По данным следствия, чиновники требовали взятки за выдачу разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и оформление других документов.

Отмечается, что выдача указанных разрешений осуществляется бесплатно. Однако злоумышленники специально создавали условия, в которых получить такое разрешение было невозможно.

Чиновники разработали коррупционную схему и требовали взятки через мессенджер. Роли каждого участника схемы были четко распределены с использованием псевдонимов и других методов конспирации. "Тарифы" зависели от количества выбросов загрязняющих веществ.

Под суд пойдут трое фигурантов дела: чиновница и двое подельников из подконтрольных частных фирм. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: чиновница КГГА пойдет под суд из-за взяточничества (npu.gov.ua)

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко уволил чиновника КГГА, который во время комендантского часа посещал ресторан. Речь идет о бывшем директоре департамента охраны культурного наследия КГГА Александре Никоряке.

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