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Ключевой нефтяной терминал России остановился после атаки дрона, - Reuters

18:25 14.08.2026 Пт
2 мин
Экспорт остановлен, а танкеру пришлось бежать в открытое море
aimg Сергей Козачук
Фото: Новороссийский порт (wikipedia.org)

Экспорт сырой нефти из российского терминала Шесхарис в порт Новороссийск полностью приостановили после атаки беспилотника. Объект прекратил прием сырья из-за критического переполнения резервуаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Последствия удара и ситуация в порту

По информации издания, наливной терминал Шесхарис является главной площадкой для отгрузки российской нефти в Черном море, его мощность составляет около 700 тысяч баррелей в день.

Сбои в его работе создают значительные перебои в одном из ключевых экспортных направлений РФ.

Из-за попытки налета танкер, который должен был загружаться в порт, вынужден был срочно выйти в открытое море. В то же время администрация Новороссийска объявила новую тревогу для жителей из-за угрозы БПЛА.

Из-за портовой инфраструктуры Новороссийска отгружают российскую нефть марки Urals, казахстанское сырье KEBCO, сибирскую легкую нефть Siberian Light.

Остановка произошла после нескольких месяцев активной отгрузки. В июле объемы экспорта из порта достигали почти 1 миллиона баррелей в сутки, а в июне - около 800 тысяч баррелей.

Систематические удары по экспорту РФ

Удары по энергетической инфраструктуре страны-агрессора существенно усилили давление на ее логистику. Это уже не первый случай за последние недели.

В прошлом месяце атаки беспилотников остановили работу терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вблизи Новороссийска. Это уменьшило поставки марки CPC Blend основным покупателям, в частности Турции.

Кроме того, во время предварительных атак неподалеку от Новороссийска получил повреждения российский нефтяной танкер.

Удары по нефтяной инфраструктуре РФ

Напомним, из-за перебоев с экспортом после атак украинских беспилотников на российские черноморские терминалы Турция сократила закупку нефти из портов РФ в июле и готовится дополнительно снизить объемы поставок в августе.

Кроме того, только с начала августа украинские дроны атаковали почти треть крупных НПЗ России. Отметим, что большинство этих нефтеперерабатывающих заводов уже находились под ударами ранее в этом году.

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