Ключевой нефтяной терминал России остановился после атаки дрона, - Reuters

Последствия удара и ситуация в порту

По информации издания, наливной терминал Шесхарис является главной площадкой для отгрузки российской нефти в Черном море, его мощность составляет около 700 тысяч баррелей в день.

Сбои в его работе создают значительные перебои в одном из ключевых экспортных направлений РФ.

Из-за попытки налета танкер, который должен был загружаться в порт, вынужден был срочно выйти в открытое море. В то же время администрация Новороссийска объявила новую тревогу для жителей из-за угрозы БПЛА.

Из-за портовой инфраструктуры Новороссийска отгружают российскую нефть марки Urals, казахстанское сырье KEBCO, сибирскую легкую нефть Siberian Light.

Остановка произошла после нескольких месяцев активной отгрузки. В июле объемы экспорта из порта достигали почти 1 миллиона баррелей в сутки, а в июне - около 800 тысяч баррелей.

Систематические удары по экспорту РФ

Удары по энергетической инфраструктуре страны-агрессора существенно усилили давление на ее логистику. Это уже не первый случай за последние недели.

В прошлом месяце атаки беспилотников остановили работу терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вблизи Новороссийска. Это уменьшило поставки марки CPC Blend основным покупателям, в частности Турции.

Кроме того, во время предварительных атак неподалеку от Новороссийска получил повреждения российский нефтяной танкер.