Ключевые мифы о маленьких машинах: изучаем феномен автопрома

Такова уж сила традиций - маленькие авто в нашей стране не воспринимают всерьез. Журналисты РБК-Украина Авто взяли на себя смелость рассказать, когда их таки стоит выбирать при покупке.

Даже в законном ареале существования машинок А-класса - на улицах крупных городов - мы видим очень мало компактных автомобилей. И как по нам, виноваты здесь именно устаревшие стереотипы. Шлейф которых тянется за нашим обществом еще с тех пор, когда фраза "автомобиль не роскошь, а средство передвижения" воспринималась исключительно как удачная шутка.

Что такое маленький автомобиль

В сознании украинских водителей и пассажиров маленькая машина - это та, что примерно соответствует размерам горбатому "Запорожцу", "Таврии" и их еще меньшим коллегам. Если говорить официально, нынешняя классификация определяет А-класс или city cars (городские автомобили) как машины длиной до 3,4 - 3,7 м.

Мировой автопром сформировал этот класс в поисках экономичных, экологичных и рациональных с точки зрения использования городского пространства транспортных средств. Но в странах постсоветского пространства в отношении этого сегмента доминируют другие убеждения.

Маленькие машины тесноваты изнутри . Наиболее оскорбительная неправда, как минимум, в отношении водителя и переднего пассажира. Конструкторы давно научились компоновать А-класс так, что в большинстве моделей удобно размещаются и едут четверо взрослых. Достигается это благодаря маленьким колесам, высокой посадке, тонким сиденьям, компактному торпедо. (Идеальный пример здесь - японские кей-кары, но о них мы поговорим в другой раз.) А вот что будет маловато - так это багажник, ведь 100 литров объема - нормальная цифра в этом классе.

. Наиболее оскорбительная неправда, как минимум, в отношении водителя и переднего пассажира. Конструкторы давно научились компоновать А-класс так, что в большинстве моделей удобно размещаются и едут четверо взрослых. Достигается это благодаря маленьким колесам, высокой посадке, тонким сиденьям, компактному торпедо. (Идеальный пример здесь - японские кей-кары, но о них мы поговорим в другой раз.) А вот что будет маловато - так это багажник, ведь 100 литров объема - нормальная цифра в этом классе. Компактные модели не подходят для перевозки багажа . Большинство малых машинок (за исключением имиджевых моделей) дают возможность перевезти более-менее громоздкий багаж, хотя и за счет пассажиров. Их создатели принимают меры, чтобы сделать эти машины универсальными. Например, заднее сиденье часто перемещается вперед-назад, чтобы увеличить багажник при наличии задних пассажиров. Более того, часто задний диван можно сложить или убрать из машины прочь, так что в задней части образуется грузовой отсек полезным объемом более 1000 литров. А разместить в машине что-то длинное можно, сложив дополнительно спинку переднего кресла.

. Большинство малых машинок (за исключением имиджевых моделей) дают возможность перевезти более-менее громоздкий багаж, хотя и за счет пассажиров. Их создатели принимают меры, чтобы сделать эти машины универсальными. Например, заднее сиденье часто перемещается вперед-назад, чтобы увеличить багажник при наличии задних пассажиров. Более того, часто задний диван можно сложить или убрать из машины прочь, так что в задней части образуется грузовой отсек полезным объемом более 1000 литров. А разместить в машине что-то длинное можно, сложив дополнительно спинку переднего кресла. Маленькая машина мало стоит . Еще одна неправда. Точнее, она будет дешевле машины более солидного размера, но отнюдь не дешевой. Потому что проектирование и запуск в производство что малой, что большой машины требует средств примерно одного порядка. Словом, самую дешевую машину на рынке надо искать не среди самых маленьких моделей, а среди хуже всего укомплектованных.

. Еще одна неправда. Точнее, она будет дешевле машины более солидного размера, но отнюдь не дешевой. Потому что проектирование и запуск в производство что малой, что большой машины требует средств примерно одного порядка. Словом, самую дешевую машину на рынке надо искать не среди самых маленьких моделей, а среди хуже всего укомплектованных. Авто малого класса не настолько прочное, как машина большего класса. Если эксплуатировать малыша согласно указаниям производителя, он прослужит не намного меньше. Но все же - меньше. Правда в том, что маленькие машины в целом имеют меньший запас ресурса, чем большие, и если грубо нарушать правила эксплуатации, малыш постареет быстрее.

Если эксплуатировать малыша согласно указаниям производителя, он прослужит не намного меньше. Но все же - меньше. Правда в том, что маленькие машины в целом имеют меньший запас ресурса, чем большие, и если грубо нарушать правила эксплуатации, малыш постареет быстрее. Маленькие машины - для женщин. Мало того, что за подобные тезисы сегодня можно получить обвинения в сексизме, так это еще и откровенная ложь. Другое дело, что начинающие водители женского пола, в отличие от мужчин, не стесняются садиться в компактные авто как в более удобные для новичков.

Вкратце

Автомобильчики А-класса имеют один весомый недостаток, который не является секретом, но о котором следует напомнить: они едва ли не наименее универсальны среди всех других классов. Компактная машина не может быть и городским авто, и семейной машиной, и магистральным транспортом для дальних поездок, например, к морю или в горы. И такая машинка не вместит вместе пять человек с багажом. Поэтому в отношении миниатюрных моделей наиболее важно не ошибиться с выбором размерного класса. То есть мы хотим сказать, что будущий владелец должен хорошо знать, для каких целей и условий ему будет нужна машина.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.