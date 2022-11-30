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Ключевые страны G7 планируют ограничить цену на нефть России до 60 долларов, - Blommberg

Фото: ключевые страны G7 планируют ограничить цену на нефть России до 60 долларов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Страны Европейского Союза обсуждают возможность ограничения цены на российскую сырую нефть до 60 долларов за баррель.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Переговоры в ЕС застряли еще на прошлой неделе. Когда Польша и страны Балтии требуют цены, которая будет оказывать большее давление на доходы России, Греция и другие страны-судоходцы требуют более высокие цифры.

Пока неясно, все ли страны согласны с ограничением на уровне 60 долларов. В то же время большинство готовы принять это, если этот уровень будет совмещен с другими требованиями, которые удовлетворяются.

Любое соглашение на уровне ЕС требует согласования всех стран-членов и непосредственно G7. Как отметил собеседник издания, ограничение на уровне 60 долларов соответствует диапазону стран Большой семерки.

В то же время обе группы стран ЕС хотят, чтобы верхний предел включал в себя механизм пересмотра. Греция предлагает проводить пересмотр каждые два месяца, начиная с середины января, чтобы своевременно оценивать развитие рынка. Афины, Кипр и Мальта требуются гарантий того, что судоходная отрасль не будет дискриминирована международными конкурентами в случае введения верхнего лимита.

Польша и страны Балтии просят более решительного прогресса в отношении нового пакета санкций ЕС.

Страны G7 планируют ввести верхний предел цен уже к понедельнику, когда должны вступить в силу более широкие санкции союза по санкциям. Ограничения предусматривают запрет на судоходство и услуги, которые необходимы для транспортировки нефти России. Аналогичные санкции, которые включают ограничения цены на другие нефтепродукты должны быть введены уже в феврале.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что представители стран ЕС не смогли договориться об ограничении цен на сырую российскую нефть.

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