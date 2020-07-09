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Ключовий свідок у справі про імпічмент Трампа пішов у відставку

Вашингтон, США, Четвер 09 липня 2020 оновлено 01:25
Ключовий свідок у справі про імпічмент Трампа пішов у відставку
Фото: Олександр Віндман (facebook.com/judy rinkley)
Автор: Артур Родивилов

Віндман вважає, що у нього більше немає перспектив після свідчень проти президента США

Ключовий свідок у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа, підполковник американської армії Олександр Віндман йде у відставку. Про причини такого рішення військовий не повідомив.

Про це він заявив у Twitter.

За словами Віндмана, рапорт про звільнення з армії він вже подав.

"Сьогодні я офіційно подав рапорт на звільнення з армії США, структури, яку я люблю. Ми з сім'єю чекаємо початку наступної глави нашого життя", - написав він.

Нагадаємо, у Пентагоні заперечують наявність розслідування щодо колишнього експерта Білого дому Олександра Віндмана. Військовий особисто був присутній під час телефонної розмови Трампа та президента України Володимира Зеленського.

На слуханнях у Конгресі Віндман заявляв, що був стривожений телефонною розмовою між Трампом і Зеленським.

Після звільнення з Ради нацбезпеки Віндману неодноразово говорили, що він більше не зможе займатися питаннями, в яких він спеціалізується, насамперед, щодо України.

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