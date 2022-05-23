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Ключовий фактор. В Міноборони розповіли, від чого залежить швидкість перемоги України у війні

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Київ, Понеділок 23 травня 2022 20:20
Ключовий фактор. В Міноборони розповіли, від чого залежить швидкість перемоги України у війні Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (armyinform.com.ua)
Автор: Іван Носальський

Швидкість перемоги України у війні проти РФ залежить від інтенсивності та якості військової допомоги, яку надає Захід. Наразі ЗСУ найбільше потребують тяжкого озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника Міністра оборони України Ганни Маляр під час телемарафону.

"Слід розуміти, що насправді зараз стоїть головне питання: як швидко ми зможемо перемогти Росію та завершити війну? Відповідь це питання залежить від інтенсивності допомоги та її якості. Що я маю на увазі під "якістю". Ми насамперед потребуємо важкого озброєння, це ключове. Ось це і визначатиме швидкість нашої перемоги", - наголосила Маляр.

Нагадаємо, раніше Ганна Маляр заявила, що Україна змогла отримати перевагу у першій фазі війни проти Російської Федерації. Окупанти не зуміли виконати свої завдання та зазнали великих втрат.

Також ми писали, що, за словами Ганни Маляр, Росія більше не має переваг у повітрі у війні проти України. При цьому ймовірність ракетних ударів зберігається.

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