Ключове для безпеки нашої країни - об’єднати зусилля, - Кличко

Найголовніше що потрібно зробити для безпеки України - об’єднати зусилля, обмінюватись думками та не повторювати помилок 8-річної давнини.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка під час Київського безпекового форуму.
"Нам потрібна чесна розмова з суспільством про виклики перед нашою країною: бідність, енергетична залежність, пандемія, російська агресія. Ключове завдання для безпеки нашої країни - об’єднати зусилля, вислуховувати думки. Тому що кожна помилка дуже дорого коштуватиме країні. Ключовий виклик, який сьогодні є - безпека. Особливо зараз, коли біля кордонів України 90 тисяч військових РФ. Чого вони чекають, можна здогадатися. І ще один важливий напрямок для розвитку безпеки - розвиток громад. Адже від успіху громад залежить успіх країни. А найкраща відповідь нашим східним сусідам - бути успішною європейською країною", - заявив лідер "УДАРу".
Кличко наголосив на тому, що тенденція до згортання повноважень місцевого самоврядування є загрозливою.
"Я та мої колеги з АМУ переконані, що зараз вкрай складні часи для місцевого самоврядування. Сьогодні ми бачимо спробу згорнути процеси децентралізації і обмежити повноваження місцевого самоврядування. Проект змін до Конституції, запропонований владною командою, передбачає право парламенту і президента передавати повноваження місцевого самоврядування префектам, призначеним президентом. Префекти отримують повноваження зупиняти виконання рішень місцевого самоврядування. А президент має можливість зупиняти діяльність місцевих рад, обраних мешканцями громади. Йдеться про намагання знову побудувати жорстку вертикаль влади. І знову, як і за часів Януковича, бачимо наступ на свободу слова. Бачимо несприйняття будь-якої критики. Ми пам’ятаємо ті часи в 2013-2014 роках, але нічим хорошим це не закінчилося", - пояснив політик.
Лідер "УДАРу" подякував міжнародним партнерам, які продовжують підтримувати Україну в умовах російської агресії.
Як повідомлялося, раніше Кличко заявляв, що не можна допустити, щоб вся Україна заплатила дорогою ціною за самозаспокоєність та шапкозакидальні настрої вищого керівництва держави, коментуючи загострення на кордонах України.