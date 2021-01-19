Клубний канал "Динамо" в YouTube побив черговий рекорд

Клубний канал футбольного клубу "Динамо" в Youtube побив черговий рекорд. 18 січня пряма трансляція поєдинку проти польської "Легії" на зборах в ОАЕ зібрала 344 тисячі переглядів.

Про це йдеться на сайті столичного клубу.

Як зазначає в прес-службі "Динамо", це найбільша аудиторія, яка дивилася контрольний матч "біло-синіх" за час існування Youtube-каналу клубу.

"Загалом оперативні матеріали для підготовки команди, які щодня готує клубна телегрупа "Динамо-ТВ", вже мають понад 800 тисяч переглядів, а кількість передплатників каналу протягом тижня зросла на п'ять тисяч", - йдеться на сайті.

Нагадаємо, раніше УЄФА представив рейтинг кращих клубів за всю історію існування організації. Київське "Динамо" зайняв 11 місце, посівши найвищу позицію серед українських клубів.