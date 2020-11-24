ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У клубі "Чорноморець" спалах коронавірусу, 17 інфікованих

Одеса, Вівторок 24 листопада 2020 17:21
У клубі "Чорноморець" спалах коронавірусу, 17 інфікованих
Фото: футболісти "Чорноморця" (chernomorets.odessa.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У футбольному клубі "Чорноморець" стався масовий спалах коронавірусу. Захворювання діагностували у 17 футболістів клубу.

Про це повідомляє прес-служба "Чорноморця".

Через спалах коронавірусу, а також травмування ще п'ятьох гравців клубу, адміністрація професійної футбольної ліги України вирішила перенести матч "Чорноморець" - "Волинь", який був призначений на 25 листопада.

Матч мав відбутися у Луцьку.

Нагадаємо, 17 листопада матч Ліги націй УЄФА між збірними Швейцарії та України було скасовано через коронавірус в українських футболістів. Всю українську команду відправили на карантин.

Також РБК-Україна писало, що станом на 9 листопада коронавірус було підтверджено у 13 футболістів київського "Динамо".

Крім того, 11 листопада коронавірус підтвердили у воротаря "Динамо" Руслана Нещерета. Він став третім голкіпером київського клубу, який захворів на COVID-19.

Додамо, у жовтні спалах коронавірусу стався у "Ворсклі". Коронавірус підтвердили у п'яти футболістів і двох тренерів клубу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Спорт ЧерноморецФутболКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся