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Третій воротар "Динамо" захворів коронавірусом

Київ, Середа 11 листопада 2020 18:02
Третій воротар "Динамо" захворів коронавірусом
Фото: Руслан Нещерет (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: Вера Олейник

Склад молодіжної збірної U-21 покинув воротар "Динамо" Руслан Нещерет, чий тест на коронавірус показав позитивний результат. Це третій голкіпер київського клубу, який інфікувався.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Окрім динамівського голкіпера розташування збірної покинули півзахисник Артем Бондаренко та нападник Данило Сікан, які захищають кольори "Маріуполя". Вони не зможуть взяти участь у заключних матчах відбірного турніру Євро-2021 (U-21) - проти команд Мальти (13 листопада) та Північної Ірландії (17 листопада).

Раніше позитивні тести були у воротарів "Динамо"Георгія Бущана і Дениса Бойка. Наступний матч "біло-сині" проведуть 21 листопада, і на той час, швидше за все, вони обидва зможуть повернутися на поле.

Нагадаємо, Нещерет став 14 зараженим гравцем "Динамо".

18-річний воротар встиг дебютувати в Лізі чемпіонів проти "Барселони". Попри програш український воротар зробив більше сейвів в одному матчі турніру за останні 7 років. Крім того, він провів два матчі в УПЛ, в яких команда перемогла "Дніпро-1" і зазнала поразки від "Шахтаря".

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