Клуб из прифронтового города вернется в баскетбольную Суперлигу

В элиту - с тренером сборной

"После длительных консультаций, сомнений, мыслей, советов друзей и партнеров нашего клуба, уже могу уверенно сказать: "Харьковские Соколы" получили право играть в Суперлиге и мы готовы этим правом воспользоваться. Наш несокрушимый город-герой Харьков заслуживает иметь такую привилегию, несмотря ни на что и вопреки всему", - приводит слова президента клуба Сергея Чебышева сайт ФБУ.

Президент клуба также объявил, что новым главным тренером харьковчан станет Валерий Плеханов, который последние два сезона возглавлял БК "Запорожье". Этот специалист также является главным тренером сборной Украины U-20.

Валерий Плеханов будет тренировать "Соколов" и сборную Украины U-20 (фото: ФБУ)

"Харьковские Соколы": что известно

Команда, ведущая свою родословную с 1945 года, возродилась накануне сезона-2017/18 на базе Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Ранее "Харьковские Соколы" уже выступали в Суперлиге три сезона подряд - с 2019 по 2022 годы. В сезонах-2023/24 и 2024/25 харьковчане представляли город во втором по силе дивизионе чемпионата Украины - Высшей лиге.