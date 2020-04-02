Клочко звинуватив Мінрегіон в гальмуванні процесу ліквідації ДАБІ

Фото: Андрій Клочко (УНІАН)

На думку нардепа, попри те, що весь світ бореться з поширенням коронавірусу, інші процеси в державі не мають зупинятися

Міністерство розвитку громад та територій замість того, аби активно зайнятися процесом реформування та максимально швидко почати впроваджувати президентські та урядові ініціативи щодо ліквідування Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ), навпаки, гальмує цей процес. Про це написав голова комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Андрій Клочко на своїй сторінці в Facebook.

"3 березня на виїзному засіданні уряду за участі президента України Володимира Зеленського було прийнято довгоочікуване рішення по ліквідації найбільшої корупційної гідри - ДАБІ та створення замість неї трьох нових структур. Цю реформу підтримали всі без виключення члени Кабінету міністрів. Проте, наразі складається враження, що дехто не проти залишити все, як було. Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов з того часу замість того, аби активно зайнятися процесом реформування та максимально швидко почати впроваджувати президентські та урядові ініціативи, навпаки гальмує цей процес", - написав Клочко.

На його переконання, попри те, що Україна й увесь світ кидає усі сили на боротьбу з поширенням коронавірусу та ліквідацію його наслідків, це зовсім не означає, що інші процеси в державі мають зупинитися або гальмуватися.

"Складається враження, що вища посадова особа Міністерства розвитку громад та територій не до кінця усвідомила те, наскільки високі темпи роботи задають президент та прем’єр-міністр України, наскільки активної та ефективної праці очікує країна. Нагадаю, з подібним підходом у ми вже мали справу, що закінчилося відставками міністрів. Проте, незважаючи ні на що, проект "Велике будівництво" триває. Дороги, лікарні та інші інфраструктурні об’єкти повинні будуватися. На цьому наголошував і президент, і прем’єр. Тому я сподіваюся, що Міністр розвитку громад та територій все ж зрозуміє важливість даної реформи та почне зрештою займатися своїми професійними та посадовими обов’язками", - додав голова комітету.

Нагадаємо, 13 березня президент Володимир Зеленський анонсував ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції. Зеленський вважає, що таке рішення "чекав весь чесний будівельний бізнес України".

Про ліквідацію ДАБІ в Кабміні заговорили ще влітку минулого року. Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ навіть створило робочу групу з фахівців неурядових організацій.