В Клищеевке ВСУ имеют продвижение, - спикер

Украинские военные продвигаются в Клищеевке Донецкой области. При этом говорить об окончании операции ВСУ в этом населенном пункте говорить пока рано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша для " Радио Свобода ".

"Да, действительно, в Клищеевке есть продвижение. О том, еще рано говорить о том, что мы полностью закончили там операцию. Продолжаются боевые действия", - рассказал он.

Кроме этого, по его словам, Силы обороны имеют успехи в направлении населенного пункта Андреевка, Бахмут и Курдюмовка.