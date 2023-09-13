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В Клищеевке ВСУ имеют продвижение, - спикер

Украина, Среда 13 сентября 2023 14:22
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В Клищеевке ВСУ имеют продвижение, - спикер Фото: в Клищеевке Донецкой области у ВСУ есть продвижение (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные продвигаются в Клищеевке Донецкой области. При этом говорить об окончании операции ВСУ в этом населенном пункте говорить пока рано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша для "Радио Свобода".

"Да, действительно, в Клищеевке есть продвижение. О том, еще рано говорить о том, что мы полностью закончили там операцию. Продолжаются боевые действия", - рассказал он.

Кроме этого, по его словам, Силы обороны имеют успехи в направлении населенного пункта Андреевка, Бахмут и Курдюмовка.

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