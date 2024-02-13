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Клирик Московского патриархата призвал людей помогать РФ. Его отправили в тюрьму

Днепропетровская область, Вторник 13 февраля 2024 22:49
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Клирик Московского патриархата призвал людей помогать РФ. Его отправили в тюрьму Архивное фото: Клирика Московского патриархата отправили в тюрьму (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Клирик Московского патриархата ожидал оккупантов в Днепропетровской области, за это суд отправил его в тюрьму на пять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

Настоятель храма Днепропетровской епархии УПЦ (МП) поддержал агрессивную войну против Украины. Во время проповедей он оправдывал полномасштабное вторжение РФ и захват части территории Украины.

Также во время личных разговоров с прихожанами клирик убеждал их выезжать в Россию или во временно оккупированные регионы нашего государства, чтобы помогать россиянам.

Вместе с этим протоиерей ожидал захвата Днепропетровской области, о чем неоднократно высказывался во время общения с местными жителями.

Его отправили в тюрьму

Сотрудники СБУ задокументировали преступления фигуранта, и в сентябре 2022 года задержали его в собственном доме.

Во время обысков у задержанного изъяли мобильные телефоны, которые он использовал для навязывания кремлевской пропаганды. Экспертизы подтвердили факты подрывной деятельности клирика в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников.

Ему назначили пять лет тюрьмы, приговор суда вступил в законную силу.

Деятельность УПЦ Московского патриархата

В прошлом году Служба безопасности Украины провела ряд проверок епархий УПЦ МП. Десятки служителей Московского патриархата получили подозрение за разжигание вражды, отрицание войны и даже государственную измену.

Самым резонансным стало делом бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла. Его подозревают в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.

Сначала суд арестовал митрополита Павла, но позже он вышел из-под стражи под залог. С начала полномасштабной войны спецслужба разоблачила более 60 клириков УПЦ МП, работавших на РФ, продавали оружие и детскую порнографию.

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