Клінтон відмовилася від участі у наступних виборах президента США

Клінтон підтримає кандидата від демократів на виборах в 2020

Бывший госсекретарь США и соперница Дональда Трампа Хилари Клинтон отказалась от участия в выборах президента США в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью телеканалу News 12.

По ее словам, она не будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.

"Я не буду баллотироваться. Но я собираюсь продолжить работать, выступать и отстаивать то, во что верю", - заявила Клинтон.

Она также отметила, что обеспокоена положением дел в стране и никогда в жизни еще не видела столь сильного разделения в обществе. Она также подчеркнула, что выступит в поддержку кандидата от Демократической партии.

"Я собираюсь сделать все что могу, чтобы помочь демократам вернуть Белый дом", - добавила Клинтон.

Напомним, в январе сообщалось, что Клинтон может выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США в 2020 году. В частности, телеканал CNN заявлял об этом со ссылкой на нескольких источников.

Клинтон активно критикует политику Трампа, в частности за то, что Белый дом практически никак не ответил на вмешательство России в выборы.