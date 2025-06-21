Клиншит от Трубина в самом длинном матче и первые участники плей-офф: что произошло на клубном ЧМ

Второй матч на клубном чемпионате мира по футболу провел украинский голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин. Его команда одержала первую победу и поборется за выход в плей-офф, куда уже пробились два участника.
Подробности - в обзоре РБК-Украина.
Клубный чемпионат мира, групповой раунд, 2-й тур
Группа С
"Бенфика" - "Окленд Сити" - 6:0
Голы: Ди Мария, 45+8, 90+8, Павлидис, 53, Санчеш, 63, Баррейро, 76, 78
"Бавария" - "Бока Хуниорс" - 2:1
Голы: Кейн, 18, Олисе, 84 - Мерентиэль, 67
Группа D
"Фламенго" - "Челси" - 3:1
Голы: Энрике, 62, Данилу, 65, Уоллес, 83 - Нету, 13
Удаление: Джексон (Ч), 68
"Лос-Анджелес" - "Эсперанс" - 0:1
Гол: Белайли, 71
Нереализованный пенальти: Буанга (Л), 90+11
В группе С "Бенфика" разгромила новозеландский "Окленд Сити" со счетом 6:0. Однако поединок запомнился не только результатом, но и самой длинной задержкой матча из-за погодных условий в истории турнира. Во время перерыва на арене в Орландо началась мощная гроза, и игра была остановлена почти на 2 часа и 10 минут. Это побило предыдущий рекорд турнира в матче "Пачуки" и "Зальцбурга", когда задержка длилась 90 минут.
Трубин имел немного работы: соперники пробили по его воротам лишь дважды за матч. Следующий поединок "Бенфика" сыграет 24 июня против "Баварии", и именно он станет решающим в борьбе за выход в плей-офф.
Мюнхенцы в свою очередь досрочно вышли в 1/8 финала: немецкий гранд одолел аргентинский "Бока Хуниорс" со счетом 2:1, благодаря голам Кейна и Олисе. Теперь аргентинцам, чтобы пройти дальше нужно разгромить "Окленд Сити" в заключительном туре и надеяться, что "Бенфика" проиграет "Баварии" с как можно большей разницей мячей.
Группа С
В квартете D досрочно в плей-офф вышел бразильский "Фламенго", который переиграл английский "Челси" (3:1). Начало встречи было за англичанами: на 13-й минуте Нету вывел "синих" вперед. Однако после перерыва ситуация кардинально изменилась. "Фламенго" за три минуты оформил камбэк после ударов Энрике и Данилу.
На этом проблемы "Челси" не завершились. На 68-й минуте Джексон получил прямую красную карточку за грубый фол, оставив свою команду в меньшинстве. "Фламенго" воспользовался преимуществом в составе и на 83-й минуте Уоллес поставил окончательную точку в матче.
Теперь лондонцы разыграют вторую путевку в следующий этап в очном противостоянии с тунисским "Эсперансом". Представитель Африки выбил с Мундиаля "Лос-Анджелес", одолев хозяев с минимальным счетом - 1:0 благодаря голу Белайли и нереализованному соперниками пенальти на 90+11-й минуте. Отметим, что игроком калифорнийцев является украинский защитник Артем Смоляков, который не играл на Мундиале из-за участия в составе сборной Украины на молодежном Евро.
Группа D
Ранее рассмотрели положительный и отрицательный сценарии возвращения Мудрика в футбол после допинг-скандала.
Также рассказали, на каких стадионах украинские клубы будут играть домашние матчи в еврокубках-2025/26.