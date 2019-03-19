Клімкін заявив, що мінські угоди перебувають в "комі" через РФ

Фото: Павло Клімкін (rada.gov.ua)

Клімкін впевнений, що РФ не піде з Донбасу до виборів в Україні

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що мінські угоди про врегулювання ситуації на сході України знаходяться в "комі", з якої їх може витягнути тільки рішення РФ піти з Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Москва використовує окуповані українські території тільки як засіб для торгу і не буде приймати рішення про вихід з Донбасу до виборів в Україні.

""Мінськ" насправді не є мертвим, але він перебуває в комі. Витягнути його з коми може тільки Кремль. Оскільки саме він ввів його в цю саму кому, і зробив це цілком свідомо. Щоб вивести Мінськ з такого стану, Росія повинна прийняти рішення про вихід з Донбасу", - сказав Клімкін.

Дипломат зазначив, що, незважаючи на те, що порядок денний ЄС заповнений внутрішніми важливими питаннями, як, наприклад, Brexit або вибори в Європарламент, Україні вдається зберегти місце для питань протидії російській загрозі.

"Деякі з моїх європейських співрозмовників все ще говорять, що якщо ми не можемо зараз вирішити питання Донбасу, то необхідно його на деякий час заморозити. У мене виникає для них проста аналогія - у вас рана і вона болить. Рану можна, звичайно, знеболити, але при цьому її потрібно обов'язково лікувати, а не просто "заморожувати". Інакше толку не буде", - сказав Клімкін

Раніше Спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що мінські угоди не працюють належним чином. .

Він також заявляв, що Росія протягом чотирьох років порушує мінські угоди.