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Клімкін заявив, що Чорне море стане для РФ "Бермудським трикутником"

Новини » Суспільство    01.03.2019 - 17:55
Клімкін заявив, що Чорне море стане для РФ "Бермудським трикутником"
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Міністр заявив, що Чорне море ніколи не буде належати російському режиму

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Чорне море ніколи не буде належати Російській Федерації. Про це він заявив у ході міжнародної конференції з безпеки в Одесі в п'ятницю, передає РБК-Україна.

Міністр заявив, що Чорне море ніколи не буде належати російському режиму. А море, на його думку, стане для РФ "Бермудським трикутником".

Також він заявив, що Україна поверне окупований Крим з допомогою можливого комплексного протидії Росії.

Клімкін зазначив, що РФ забороняє Україні свободу мореплавства в Керченській протоці, Азовському морі.

Нагадаємо, Державне агентство рибного господарства України підписало з відповідним відомством Російської Федерації протокол про розподіл квот вилову риби в Азовському морі.

Додамо, що на узбережжі Азовського моря будуть встановлені сучасні радіолокаційні комплекси і системи відеоспостереження. Зокрема, в цьому році прикордонники здійснили більше 30 виходів у море, оглянули 20 суден, відпрацювали близько 10 бойових вправ і понад 60 тактичних завдань.

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Новини України Чорне мореПавло Клімкін
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