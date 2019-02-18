Клімкін: за "Північним потоком-2" буде спостерігати Німеччина під контролем Єврокомісії

За словами Клімкіна, тепер Росії маніпулювати цим газопроводом буде важче

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что наблюдать за соблюдением правил ЕС в отношении "Северного потока-2" будет Германия под контролем Европейской комиссии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал 112.

"Тот компромисс, который мы имеем сейчас, говорит, что наблюдать за соблюдением европейских правил в отношении "Северного потока-2" будет Германия, но под контролем Европейской комиссии. Это в принципе компромисс, который бы я назвал, как говорят обычно "сохранить лицо", но я не могу так сказать по отношению к нашим друзьям. Но тем не менее содержательно никакого компромисса нет. Мы и все наши друзья над этим очень долго работали", - заявил Климкин.

Климкин прокомментировал поправки к европейской газовой директиве, касающиеся проекта газопровода "Северный поток-2". По его словам теперь России манипулировать этим газопроводом будет труднее.

"Для нас важны европейские правила. Почему? Если бы их не было - это была бы "серая зона", это зона для манипуляции "Газпрома" и России. А сейчас все будет происходить прозрачно и в соответствии с европейскими правилами. И в этом, я считаю, очень классное достижение. То есть теперь манипулировать этим газопроводом будет я бы не сказал, что совершенно невозможно, но гораздо сложнее. Теперь необходимо просто реализовать это решение, когда оно вступит в силу. Я, например, не оставляю попыток сделать, чтобы вообще никакого потока не было, и считаю, что на это пока неплохие шансы. Но даже если он состоится, под европейским правилам российские манипуляции будут по определению невозможны", - отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что поправки в газовую директиву ЕС относительно "Северного потоа-2" приведут к тому, что газопровод высокой вероятностью останется недозагруженным как минимум в первые несколько лет эксплуатации.

Отметим, Германия и Франция урегулировали спор вокруг российского газового проекта "Северный поток-2" и достигли компромисса по Газовой директиве.