Клімкін розповів про перспективи запровадження віз з Росією

Впровадження біометричного візового режиму з РФ зараз знаходиться на рівні дискусії

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о перспективах введения виз с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра изданию "Цензор.нет".

По мнению Климкина, нужно ввести биометрический визовый режим с Россией.

"Я всегда был за то, чтобы начинать снимать биометрические данные и строить базу данных. Это решение прошло через Совет национальной безопасности и обороны. Если вводить визовый режим с Россией, он должен быть биометрическим, чтобы люди въезжали по нормальным биометрическим паспортам", - рассказал он.

Климкин считает, что "для россиян должна быть введена система оповещения о пересечении границы". Он объяснил, что "когда российские граждане будут приезжать в Украину, они на соответствующем сайте будут сообщать заранее о своем визите. За три или за пять дней". При этом, по словам министра, должна оставаться опция для срочных случаев.

Кроме того, Климкин отметил, что нужно внедрить более жесткий контроль за российскими гражданами в Украине.

По словам Климкина, внедрение биометрического визового режима в настоящее время находится на уровне дискуссии. В частности, сейчас подготовлена концепция и определено нужное количество средств.

Напомним, ранее Климкин заявлял, что не исключает введение биометрического визового режима с РФ.