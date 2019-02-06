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Клімкін провів зустріч із Сійярто у Вашингтоні

Новини » Політика    06.02.2019 - 23:15
Клімкін провів зустріч із Сійярто у Вашингтоні
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін зустрівся з Сійярто

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Павла Клімкіна.

Так, Клімкін наразі перебуває з візитом у Вашингтоні.

"Серед двох десятків зустрічей, запланованих сьогодні у Вашингтоні, наші уже традиційні переговори з угорськими друзями. Ближчим часом Міністр оборони поїде спілкуватися з союзниками по НАТО. А ми і надалі працюватимемо над нашими улюбленими темами, щоб українські угорці почували себе вдома", - йдеться у повідомленні.

За його словами, важливим є продовження перехідного періоду.

"Дуже важливо зараз продовжити перехідний період, аби забезпечити належну підготовку для наших викладачів, удосконалити методичну базу та вирішити багато інших надважливих питань", - зазначено у повідомленні.

 

Серед двох десятків зустрічей, запланованих сьогодні у Вашингтоні, наші уже традиційні переговори з угорськими друзями....

Опубліковано Pavlo Klimkin Середа, 6 лютого 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Павло Клімкін зустрівся з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто на полях міністерського засідання ОБСЄ

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