Клімкін провів зустріч із Сійярто у Вашингтоні

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін зустрівся з Сійярто

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Павла Клімкіна.

Так, Клімкін наразі перебуває з візитом у Вашингтоні.

"Серед двох десятків зустрічей, запланованих сьогодні у Вашингтоні, наші уже традиційні переговори з угорськими друзями. Ближчим часом Міністр оборони поїде спілкуватися з союзниками по НАТО. А ми і надалі працюватимемо над нашими улюбленими темами, щоб українські угорці почували себе вдома", - йдеться у повідомленні.

За його словами, важливим є продовження перехідного періоду.

"Дуже важливо зараз продовжити перехідний період, аби забезпечити належну підготовку для наших викладачів, удосконалити методичну базу та вирішити багато інших надважливих питань", - зазначено у повідомленні.

Серед двох десятків зустрічей, запланованих сьогодні у Вашингтоні, наші уже традиційні переговори з угорськими друзями.... Опубліковано Pavlo Klimkin Середа, 6 лютого 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Павло Клімкін зустрівся з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто на полях міністерського засідання ОБСЄ.