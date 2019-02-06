Клімкін провів зустріч із Сійярто у Вашингтоні

Клімкін зустрівся з Сійярто
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Павла Клімкіна.
Так, Клімкін наразі перебуває з візитом у Вашингтоні.
"Серед двох десятків зустрічей, запланованих сьогодні у Вашингтоні, наші уже традиційні переговори з угорськими друзями. Ближчим часом Міністр оборони поїде спілкуватися з союзниками по НАТО. А ми і надалі працюватимемо над нашими улюбленими темами, щоб українські угорці почували себе вдома", - йдеться у повідомленні.
За його словами, важливим є продовження перехідного періоду.
"Дуже важливо зараз продовжити перехідний період, аби забезпечити належну підготовку для наших викладачів, удосконалити методичну базу та вирішити багато інших надважливих питань", - зазначено у повідомленні.
Серед двох десятків зустрічей, запланованих сьогодні у Вашингтоні, наші уже традиційні переговори з угорськими друзями....Опубліковано Pavlo Klimkin Середа, 6 лютого 2019 р.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Павло Клімкін зустрівся з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто на полях міністерського засідання ОБСЄ.