Клімкін прокоментував ініціативу РФ скликати засідання РБ ООН щодо "мовного закону"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував ініціативу РФ скликати засідання Ради безпеки ООН по українському "мовному закону". Про це він написав у себе на сторінці у Facebook.

Він нагадав, що 17 травня Росія зробила запит на проведення засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з прийняттям Верховною радою України закону про мову.

"Для нас відродження української мови це питання не тільки гуманітарне і не тільки політичне. В нинішніх умовах-це, насамперед, питання національної безпеки і виживання як народу і держави", - написав він.

За його словами, "з точки зору міжнародної практики не сталося абсолютно нічого екстраординарного. Українська мова не отримав ніяких особливих прав і привілеїв, які могли б викликати хоч найменші підозри щодо недемократичності чи шовінізму".

Клімкін зазначив, що подібні закони вже давно існують у багатьох демократичних державах та український закон "на їх фоні виглядає цілком стандартно, адже він забезпечує українській мові такі ж права й можливості, які має державна мова в будь-який цивілізованій і благополучній країні".

Нагадаємо, делегація Російської Федерації в ООН звернулася до голови Ради безпеки організації з проханням скликати засідання у зв'язку з прийняттям Верховною радою України "мовного закону".

Як відомо, Верховна рада 25 квітня схвалила у другому читанні "мовний закон", його підтримали 278 народних депутатів. 15 травня чинний президент Петро Порошенко підписав законопроект №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної, раніше прийнятий Верховною радою.