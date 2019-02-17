Клімкін закликав країни ЄС протидіяти Росії

Завтра, 18 лютого, Клімкін візьме учать в засіданні "Друзі України в ЄС + Україна"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал страны Евросоюза противодействовать агрессии Российской Федерации (РФ) относительно Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы украинского МИД.

По словам Климкина, совершив агрессию против кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, РФ в очередной раз продемонстрировала, что готова к любым методам для отстаивания собственных интересов.

Также глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что такая же ситуация может произойти и в Балтийском регионе, если Москва решит защитить свой проект "Северный поток-2".

"Поэтому ответ Европы должен быть жестким: санкции, противодействие "Северному потоку-2" и освобождение украинских военнопленных моряков. И в то же время "мягкая" - помощь украинскому югу и Донбассу, который страдает от российской агрессии. Но все равно ощутима для РФ", - подчеркнул Климкин.

Кроме того, глава МИД надеется, что визиты министров стран Европейского союза в Мариуполь дали понять "насколько маниакально РФ пытается обескровить Приазовье".

Напомним, в понедельник, 18 февраля, министр иностранных дел Украины Павел Климкин примет участие в заседании "Друзья Украины в ЕС + Украина" в Брюсселе, в котором примут участие руководители МИД стран Евросоюза.