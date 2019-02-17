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Клімкін у Брюсселі візьме участь у засіданні по Україні

Новини » Політика    17.02.2019 - 15:41
Клімкін у Брюсселі візьме участь у засіданні по Україні
Фото: Павло Клімкін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Павло Клімкін 18 лютого візьме участь у засіданні "Друзі України в ЄС + Україна"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 18 лютого візьме участь у засіданні "Друзі України в ЄС + Україна" в Брюсселі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу українського зовнішньополітичного відомства.

Повідомляється, що зустріч відбудеться за ініціативою міністра закордонних справ Данії Андерса Самуельсена. Зустріч відбудеться перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах 18 лютого, на якому буде обговорюватися ситуація в Україні.

Метою неформального засідання є підготовка до змістовної дискусії по Україні під час засідання Ради Європейського союзу, спрямованого на консолідацію міжнародної підтримки в контексті посилення санкційного тиску на РФ з метою звільнення українських моряків і політв'язнів, відновлення вільного судноплавства в акваторії Азовського моря та припинення російської військової агресії проти України.

Міністри також обговорять питання надання підтримки Приазов'ю, досягнутий Україною прогрес у реалізації ключових реформ та спільні зусилля для захисту цілісності виборчих процесів в ЄС і Україною в 2019 році.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко доручив Павлу Клімкіну 17 лютого обговорити з міжнародними партнерами попередню координацію дій щодо введення санкцій проти Росії.

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