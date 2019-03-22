Клімкін закликав світову спільноту тиснути на РФ для звільнення Гриба

Фото: Павло Гриб (facebook.com/irina.romaliyskaya)

Вирок Грибу - Клімкін закликав світ тиснути на Росію для звільнення

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи вирок Павлу Грибу у РФ, заявив, що цивілізований світ має тиснути на Російську Федерацію для найшвидшого звільнення українця. Про це він написав у своєму Twitter.

Так, Клімкін зазначив, що гідність та милосердя - це невідомі РФ поняття.

"Милосердя, людяність, гідність - ці поняття не відомі країні-окупанту, країні-агресору. Російське псевдосудочинство засудило важкохворого Павла Гриба до 6 років колонії. Закликаю цивілізований світ тиснути на РФ для його якнайшвидшого звільнення", - написав міністр.

Нагадаємо, суд у Російській Федерації засудив українця Павла Гриба до шести років колонії. Так, Гриб отримав шість років колонії нібито за заклики до теракту в Сочі.

Відзначимо, українець відмовився визнати себе винним. Вирок поки не набув чинності і може бути оскаржений протягом 10 днів. На оголошення вироку приїхали, в тому числі, українські журналісти та представники консульства України в Ростові-на-Дону.

Як писало РБК-Україна, Гриб після оголошення вироку оголосив голодування. Українець зазначив, що оголосив голодування у зв'язку з тим, що до нього не допустили лікарів і українського омбудсмена Людмилу Денісову.

Додамо, напередодні Гриб виступив на суді з останнім словом та побажав українським патріотам у полоні з гідністю пройти випробування. Наприкінці промови він вигукнув "Слава Україні!" і "Слава української нації!".