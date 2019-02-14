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Клімкін закликав ЄС і США об’єднати зусилля у протидії кіберзагрозам з боку РФ

Новини » Політика    14.02.2019 - 18:09
Клімкін закликав ЄС і США об’єднати зусилля у протидії кіберзагрозам з боку РФ
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

У Варшаві сьогодні відбулася безпекова конференція

Країни Європи та США повинні об’єднати зусилля для протидії кіберзагрозам і викликам з боку Російської Федерації. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ході безпекової конференції у Варшаві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Як зазначається, у рамках участі в конференції Клімкін закликав до тісної співпраці з метою протидії викликам і гібридним загрозам, які створює Росія для демократичного світу.

"Головний наголос зроблено на потребі тісної трансатлантичної співпраці з метою вирішення гуманітарної кризи і проблеми біженців, протидії ризикам розповсюдження зброї масового ураження, кібернетичним загрозам, посилення боротьби з тероризмом і організованою злочинністю", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у конференції взяли участь президент Польщі Анджей Дуда, віце-врезидент США Майкл Пенс, голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький, прем`єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та глави зовнішньополітичних відомств близько 30 держав світу.

Нагадаємо, депутат Європарламенту Ребекка Хармс заявила, що ЦВК України перед виборами в 2019 році має отримати більше ресурсів для боротьби з кіберзагрозами. 

Також РБК-Україна писало, що СБУ запустила платформу з протидії кібератакам на виборах 2019 року. Платформа з відкритим програмним кодом MISP забезпечує збір і обробку інформації про інциденти у сфері кібербезпеки.

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