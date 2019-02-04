Клімкін візьме участь у засіданні коаліції по боротьбі з ІДІЛ у Вашингтоні

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін уже вилетів до Вашингтону

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін візьме участь у засіданні міністрів закордонних справ держав-учасниць Всесвітньої коаліції у боротьбі з "Ісламською державою", яке відбудеться у Вашингтоні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter міністра.

"Робочий тиждень починається як завжди цікаво. Летимо до Вашингтона. Буду брати участь та зустрічатися з друзями та партнерами України на полях міністерської конференції коаліції проти ІДІЛ", - написав він.

Нагадаємо, в. о. голови Пентагону Патрік Шенахан заявив, що Сирія буде повністю звільнена від членів терористичного угруповання "Ісламська держава" протягом декількох тижнів.

РБК-Україна писало, що представники Міжнародної коаліції, очолюваної США, а також підтримувані американцями курди ведуть переговори про роззброєння бойовиків ІД в Сирії.

Також повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган зявлял, що Туреччина завершила підготовку до операції на сході Сирії. Ердоган зазначив, що Анкара дасть рішучу відповідь на будь-які нападки на адресу Туреччини. Він додав, що Туреччина не допустить перетворення зони безпеки на півночі Сирії в місце, де активно орудують терористи.