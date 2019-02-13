Клімкін візьме участь у конференції по Близькому Сходу

Клімкін виступить перед учасниками на тему протидії кібернетичним і новим загрозам

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин примет участие в министерской конференции по продвижению мира и безопасности на Ближнем Востоке в Варшаве. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД.

Конференция состоится 13-14 февраля. Он примет участие в панельных дискуссиях по вопросам повестки дня конференции, выступит перед участниками на тему противодействия кибернетическим и новым угрозам, а также проведет ряд двусторонних встреч.

РБК-Украина писало, что с понедельника, 11 февраля, на территории Варшавы введен первый степень тревоги ALFA и второй степень BRAVO-CRP из-за проведение конференции о безопасности на Ближнем Востоке в среду и четверг.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США будут бороться с Россией за восстановление своего влияния на восточном фланге НАТО, особенно в таких странах, как Венгрия. Помпео заявил, что Российская Федерация хочет вытеснить Соединенные Штаты Америки с Ближнего Востока, однако этого не произойдет.

До этого Fox News сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа представила финальную версию по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.