Клімкін обговорив з Болтоном майбутні вибори

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Радник Трампа зустрівся з Павлом Клімкіним

Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон обговорив з Павлом Клімкіним майбутні вибори в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Болтона.

Також співрозмовники обговорили питання, що стосуються регіональної безпеки.

"Відбулася плідна зустріч з міністром закордонних справ України, у ході якої обговорювалися питання регіональної безпеки, втручання Росії і очікування вільних і справедливих виборів. Підтвердили нашу взаємну прихильність реалізації процвітаючої України, цілісної, вільної і мирної", - написав Болтон.

Had a productive meeting with Ukrainian Foreign Minister Klimkin, discussing regional security, Russian interference, and expectations for free and fair elections. Confirmed our mutual commitment to realizing a prosperous Ukraine, whole, free, and at peace. pic.twitter.com/kz7Jf3AtDZ — John Bolton (@AmbJohnBolton) February 6, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто.

Як повідомляло РБК-Україна, Павло Клімкін у Вашингтоні обговорив з радником президента Сполучених Штатів Джоном Болтоном питання виходу США і Росії з ракетного договору.