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Клімкін обговорив з Болтоном майбутні вибори

Новини » Політика    07.02.2019 - 03:33
Клімкін обговорив з Болтоном майбутні вибори
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Радник Трампа зустрівся з Павлом Клімкіним

Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон обговорив з Павлом Клімкіним майбутні вибори в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Болтона.

Також співрозмовники обговорили питання, що стосуються регіональної безпеки.

"Відбулася плідна зустріч з міністром закордонних справ України, у ході якої обговорювалися питання регіональної безпеки, втручання Росії і очікування вільних і справедливих виборів. Підтвердили нашу взаємну прихильність реалізації процвітаючої України, цілісної, вільної і мирної", - написав Болтон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто.

Як повідомляло РБК-Україна, Павло Клімкін у Вашингтоні обговорив з радником президента Сполучених Штатів Джоном Болтоном питання виходу США і Росії  з ракетного договору.

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