Клімкін про ноту РФ: з відповіддю вони не забарились

В російській ноті говориться про те, що "Україна систематично порушувала Договір про дружбу"

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Украина получила от МИД РФ ноту в ответ на заявление о намерении не продолжать Договор о дружбе, которое украинская сторона направила 21 сентября 2018 года. Об этом Климкин написал в Facebook.

В частности, Климкин написал, что в российской ноте говорится о том, что Украина систематически нарушала Договор, в частности подписанием Соглашения об Ассоциации с ЕС.

"Как видите, с ответом они не замедлили: спустя почти 6 месяцев и на 12 страниц. И все 12 страниц о том, что это вроде бы только сама Украина систематически нарушала Договор. Например, Соглашение об Ассоциации с ЕС - это, по их убеждению, тоже грубое нарушение. Как и все, что мы делаем, чтобы быть более демократическими, европейскими и, в конце концов, по-настоящему независимыми. Значит, все делаем правильно", - написал министр.

Напомним, 12 марта из-за приостановки действия Договора о дружбе Министерство иностранных дел Российской Федерации направило Украине ноту. В МИД России подчеркнули, что власть "ведет целенаправленное наступление на русский язык и права русскоязычного населения".

РБК-Украина писало, что закон о прекращении Договора о дружбе с Россией вступил в силу 12 декабря 2018 года. Договор подписали в 1997 году президент Украины Леонид Кучма и президент России Борис Ельцин. Он вступил в силу 1 апреля 1999 года, стороны обязывались уважать территориальную целостность и подтвердили нерушимость существующих между ними на момент подписания договора границ. После этого, 2014 года, РФ напала на Украину.