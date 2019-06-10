Клімкін назвав ситуацію у Молдові ймовірною загрозою Україні

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що ситуація у Молдові є ймовірною загрозою для півдня України. Про це глава МЗС написав у своєму Facebook.

Міністр зазначив, що МЗС України пильно моніторить ситуацію у Молдові.

"Завтра в Кишиневі буде Віктор Крижанівський, що відповідає за координацію зусиль з Придністровського врегулювання і дуже добре знається на молдовському контексті. Непокоїть, що сьогодні постійно збільшується ймовірність та відповідні ризики "добрих послуг" з боку зовнішніх гравців… Нам усім дуже потрібна європейська демократична Молдова і зовсім не пасує перспектива нового російського плацдарму, який створюватиме загрозу для українського півдня", - підкреслив він.

У МЗС запевнили, що готові сприяти вирішенню існуючих проблем у Молдові.

"Як держава посередник і гарант, Україна зацікавлена у стабільній, демократичній і європейській Молдові, готова надати, у разі необхідності, сприяння у вирішенні існуючих проблем. Закликаємо провідні політичні сили Молдови діяти в межах правового поля, вирішувати суперечки шляхом політичного діалогу з метою уникнення силового протистояння", - заявили у міністерстві.

Також у міністерстві підкреслили, що Молдова залишається для України важливим партнером.

"Важливим для країни та безпекової ситуації у регіоні є недопущення зовнішнього втручання, спрямованого на реалізацію російського сценарію федералізації країни. Республіка Молдова залишається для України важливим партнером і сусідом, з яким нас поєднують спільні інтереси і спільне європейське майбутнє", - сказано у повідомленні.

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